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قنونو: قطعنا الامدادات عن قوات حفتر

تم النشر منذُ ساعتين
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مصدر الخبر / ايوان ليبيا
ايوان ليبيا
مصدر الخبر / ايوان ليبيا

إيوان ليبيا – وكالات :

إتهم الناطق باسم قوات الوفاق العقيد محمد قنونو القوات الجوية بالقيادة العامة بمواصلة قصف المرافق العامة والأحياء في طرابلس ، مدعياً بأن الاخيرة قصفت مجمع قاعات ريكسوس .

قنونو أوضح في إيجاز صحفي أمس السبت  أن قوات الوفاق نجحت في كمين نصبته للقوات المسلحة في معسكر النقلية حسب زعمه ، مضيفاً بأنهم كبدوا من وصفهم بـ”القوات المعتدية” (القوات المسلحة الليبية) خسائر عديدة .

وأشار إلى أن طيران الكلية الجوية مصراتة نفذ فجر السبت 8 طلعات قتالية استهدفت مدرعات وأفراد ومّكنت قواته من التقدم  ، زاعماً بأن قواتهم تواصل قطع الإمدادات عن القوات المسلحة وأن دورياتهم وصلت إلى منطقة الشويرف ومشطتها  على حد تعبيره.

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ايوان ليبيا

ايوان ليبيا

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