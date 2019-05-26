الاستشاري يتهم الجيش بخطف عضو المجلس محمد أبو غمجة

إيوان ليبيا – وكالات :

إتهم مجلس الدولة الاستشاري الذي يرأسه خالد المشري القيادي في حزب العدالة والبناء الذراع السياسي لجماعة الاخوان المسلمين المصنفة جماعة ارهابية من قبل البرلمان في بيان له أمس السبت القوات المسلحة بإختطاف عضو المجلس محمد أبو غمجة يوم الخميس الماضي بمنطقة قصر بن غشير.

مجلس الدولة قال في بيانه إنه تواصل مع أعيان منطقة قصر بن غسير وبعثة الأمم المتحدة والجهات ذات العلاقة بغرض الوصول لتسوية يتم من خلالها الإفرج عنه ، زاعماً بأنه ترك فرصة للمساعي الإجتماعية والسياسية إلا أن الجهات الخاطفة أبت ذلك.

ووصف البيان القوات المسلحة بـ”الميليشيات التي تظهر الوحشية وأنها لا تفرق بين العسكري والسياسي” .

وطالب المجلس في ختام بيانه الجهات الخاطفة بإطلاق سراح ابو غمجة دون قيد أو شرط ، محملاً المسؤولية الكاملة للقوات المسلحة عن سلامته، وأنه على حكومة الوفاق والجهات الأمنية وبعثة الأمم المتحدة بذل كل الجهود وإتخاذ كل التدابير اللازمة للإفراج الفوري عنه.

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