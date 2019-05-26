رصد تحركات لداعش جنوب غريان

إيوان ليبيا – وكالات :

كشفت عملية بركان الغضب، فجر اليوم الأحد، عن رصد تحركات لخلايا تنظيم داعش الإرهابي جنوب غريان.

وأوضحت عملية بركان الغضب في تدوينة نشرتها عبر حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، أن قوات المنطقة العسكرية الوسطى بالمحور الجنوبي قامت بتمشيط محيط منطقة الشويرف جنوب غريان بعد ورود معلومات عن تحرك خلايا لتنظيم داعش الإرهابي.

وكان مصدر عسكري باللواء 12 المجحفل التابع للقوات المسلحة، قال في تصريحات إعلامية قبل أيام، أن مجموعات تابعة لقوات حكومة الوفاق، وصلت إلى مناطق صحراوية قريبة من منطقة الشويرف، وتراجعت بعد قيامها بتصوير تواجد عناصرها في المنطقة.

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