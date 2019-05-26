إحالة ملفات 12 شخصية بارزة للمحكمة العليا بالجزائر

أحال النّائب العام لدى مجلس قضاء الجزائر ملف الإجراءات المتبعة ضد مجموعة من أعضاء الحكومة السابقين للمحكمة العليا بالجزائر العاصمة.

وحسب بيان تقلت وكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) نسخة منه، والصادر عن المحكمة العليا، فقد تم تحويل ملفات عدد من الوزراء والشّخصيات البارزة للمحاكمة اليوم "بسبب أفعال يعاقب عليها القانون، تتعلق بصفقات وعقود مخالفة التنظيم والتشريع المعمول به".

وأضاف البيان: "ستباشر النيابة العامة لدى المحكمة العليا إجراءات المتابعة القضائية وفقا للأشكال والأوضاع المنصوص عليها في قانون الإجراءات الجزائية".

وورد 12 اسما من الشخصيات الجزائرية التي شغلت مناصب حسّاسة في الدولة في عهد الرّئيس المستقيل عبد العزيز بوتفليقة، ومن بين الشّخصيات رئيس الحكومة السّابق أحمد أويحيى والوزير الأول الأسبق عبد المالك سلال ، ووزير الأشغال العمومية عمار غول ووالي ولاية الجزائر عبد القادر زوخ وأسماء أخرى. وتدخل الخطوة ضمن سلسلة عملية "تطهير" ضد ما يعرف في الجزائر بـ "العصابة"، بعد أن تم القبض على شقيق الرئيس المستقيل ، السعيد بوتفليقة والجنرال محمد مدين رئيس المخابرات السّابق وغيرهم من الأسماء التي اعتبرت في وقت ماض خطا أحمر لا يمكن المساس بها .

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