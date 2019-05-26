نتانياهو: ما زال بالإمكان تشكيل حكومة ائتلافية جديدة

أعرب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو الأحد عن اعتقاده أن التوصل إلى اتفاق لتشكيل حكومة ائتلافية ما زال ممكنا قبل أيام من الموعد النهائي مع تزايد التكهنات حول إمكان إجراء انتخابات جديدة.

ولم يتوصل رئيس الوزراء إلى اتفاق مع شركاء الائتلاف المحتملين رغم أن نتائج انتخابات التاسع من نيسان/أبريل منحت حزب الليكود وحلفاءه اليمينيين والمتشددين غالبية في البرلمان.

وانهارت المفاوضات حول التشريعات التي تهدف إلى إلزام اليهود المتشددين بأداء الخدمة العسكرية. وتنتهي الأربعاء المهلة أمام نتانياهو لتشكيل الائتلاف الحكومي.

وإجراء انتخابات تلو أخرى هو أمر غير مسبوق في إسرائيل.

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