قوائم أمم إفريقيا – حضور كيتا في القائمة الأولية لـ غينيا رغم الإصابة

بول بوت المدير الفني لـ غينيا، أعلن عن قائمة من 25 لاعبا، سيقوم بتقليصها في موعد أقصاه 11 يوليو باستعباد لاعبين اثنين.

وشهدت القائمة حضور كيتا رغم إصابته في الفخذ بمواجهة برشلونة يوم 1 مايو الماضي، مما حد من حظوظه باللحاق بنهائيات كأس الأمم الإفريقية على أرض مصر.

وكان البلجيكي بوت مدرب غينيا قد أبدى تفاؤله بإمكانية لحاق كيتا بنهائي دوري أبطال أوروبا أمام توتنام، ناهيك عن لحاقه بنهائيات أمم إفريقيا.

كما شهدت القائمة استدعاء أمادو دياوارا لاعب وسط نابولي، وإبراهيما تراروي مهاجم بوروسيا مونشنجلادبخ.

فيما غاب لاس بانجورا جناح فانكوفر وايتكابس الكندي صاحب الـ35 مباراة دولية.

غينيا تتواجد في المجموعة الثانية رفقة نيجيريا، مدغشقر، بوروندي.

ويبدأ منتخب الفيلة الوطنية مشواره بمواجهة مدغشقر على استاد الإسكندرية يوم 22 يونيو، قبل أن يصطدم بـ نيجيريا على نفس الملعب يوم 27 يونيو، ويختتم مبارياته في دور المجموعات بمواجهة بوروندي في استاد السلام.

قائمة غينيا:

حراسة المرمى: نابي ياتارا (إكسلسيور الفرنسي) – ألي كيتا (أوسترسوند السويدي) – إبراهيم كوني (بو الفرنسي) – موسى كامارا (هورويا)

الدفاع: إسياجا سيلا (تولوز الفرنسي) – بايساما سانكوه (كان الفرنسي) – عثمان سيديبيه (بيزييرس الفرنسي) – إرنست سيكا (نانسي الفرنسي) – سيمون فاليتيه (أينتراخت فرانكفورت الألماني) – فودي كامارا (أجاكسيو الفرنسي) – ميكايل ديرستام (خانثي اليوناني) – جوليان جانفيير (برينتفورد الإنجليزي)

الوسط: نابي كيتا (ليفربول الإنجليزي) – بوباكار فوفانا (جاز ميتان ميدياس الروماني) – أمادو دياوارا (نابولي الإيطالي) – إبراهيما سيسيه (فولام الإنجليزي) – باي كامارا (هورويا)

الهجوم: إبراهيما تراوري (بوروسيا مونشنجلادبخ الألماني) – فرانسوا كامانو (بوردو الفرنسي) – إدريسا سيلا (كوينز بارك رينجرز الإنجليزي) – محمد ياتارا (أوكسير الفرنسي) – جوزيه كانتي (جيمناستيك الإسباني) – سوري كابا (إلتشي الإسباني) – بانجالي فودي كويتا (قاسم باشا التركي)

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة ايوان ليبيا