ميرور: قبل نهائي الدوري الأوروبي.. كانتي يعاني من إصابة في الركبة

تشيلسي يواجه نظيره أرسنال في نهائي بطولة الدوري الأوروبي يوم 29 مايو الجاري في أذربيجان.

صحيفة “ميرور” الإنجليزية كشفت عن إصابة لاعب الوسط الفرنسي في الركبة، ما قد يبعده عن المباراة المرتقبة.

وغاب كانتي عن المباراة الأخيرة لتشيلسي في الدوري الإنجليزي بسبب إصابة في الساق قبل أن يعود للتدريبات الجماعية استعدادا لنهائي الدوري الأوروبي.

وفي حالة غياب كانتي عن تشيلسي أمام أرسنال، سيتوجب على ماوريسيو ساري الدفع بالثلاثي جورجينيو وروس باركلي وماتيو كوفاسيتش في وسط الملعب، وذلك أيضا في ظل غياب روبن لوفتوس تشيك بسبب الإصابة.

وتأهل تشيلسي لنهائي الدوري الأوروبي بالفوز على إينتراخت فرانكفورت الألماني بركلات الترجيح.

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