توخيل: لا أعد باستمرار نيمار ومبابي.. سأكون ساذجا

توخيل تحدث إلى شبكة سكاي الألمانية وعلّق على أنباء الانتقالات المحيطة بلاعبيه مؤخرا: “أنا معتاد على هذه الأجواء، نحن في شهر مايو، وما سأقوله الآن قد لا يكون ساريا على الشهر المقبل، هناك الكثير من التكهنات، وهذا دليل على امتلاكنا العديد من اللاعبين أصحاب الجودة”.

وأضاف: “آمل أن يستمر كل اللاعبين في باريس سان جيرمان وأن يواصلوا مع مشروعنا، فعملنا لم ينته بعد، لقد بدأ للتو”.

واختتم مثيرا الشكوك: “رغبتي واضحة، ولكن لا يمكنني أن أعد باستمرارهم في الموسم المقبل، سيكون هذا أمرا ساذجا، ولا أريد أن أبدو ساذجا”.

وكان مبابي قد صرّح خلال تسلمه جائزة أفضل لاعب في الدوري الفرنسي أنه “يرغب في تحمل مسؤوليات أكبر، في باريس سان جيرمان أو في فريق آخر ربما”.

قبل أن يُصدر باريس سان جيرمان بيانا رسميا شدد فيه على التزام مبابي تجاه النادي.

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