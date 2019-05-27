البعثة الأممية تدين خطف عضو مجلس الدولة

إيوان ليبيا – وكالات :

أعلنت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، أمس الأحد، عن «عميق قلقها» واستنكارها للهجمات الأخيرة في طرابلس، وإدانتها وقلقها الشديد إزاء حادثة خطف عضو المجلس الأعلى للدولة المهندس محمد أبوغمجة يوم الخميس الماضي من حي قصر بن غشير في العاصمة الليبية.

وقالت البعثة الأممية في بيان إنها «تعرب عن عميق قلقها بشأن سلسلة الحوادث الخطيرة التي وقعت في الأيام القليلة الماضية في طرابلس وما حولها». و«انشغالها أيضاً بشأن الغارة الجوية التي استهدفت مجمع ريكسوس في طرابلس، وهي منشأة مدنية تقع في منطقة مأهولة بالسكان وقد استخدمها أعضاء مجلس النواب للاجتماعات».

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