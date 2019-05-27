حقيقة ادعاءات مقتل سيف الإسلام القذافي

إيوان ليبيا – وكالات :

نفى رئيس المركز الإعلامي لغرفة عمليات الكرامة خالد المحجوب ما قاله آمر لواء المدني، إبراهيم محمد المدني، عن طلب القيادة العامة للجيش منه قتل سيف الإسلام القذافي.

وأوضح المحجوب في تصريحات إعلامية مرئية أن الجيش لا يواجه حربا عسكرية فقط وإنما حربا إعلامية أيضا، مبينا أن المحجوب لم يوضح أسماء بعينها والشريط واضح أنه مفبرك وهذا الأمر يأتي ضمن الحرب الإخوانية على الجيش، مشيرا إلى أن شقيق المدني قتل خلال مواجهات الجيش مع قوات الوفاق لذلك من غير المستبعد أن يرسل هكذا ادعاءات.

وقال إن أبواق الإخوان تقول يجب التفرقة بين أنصار سبتمبر وفبراير لكن الواقع أن كرامة الوطن فوق كل اعتبار ولم يعد هذا الكلام يؤثر في أحد، مضيفا الواضح أنهم يريدون استغلال موضوع سيف الإسلام بعد فشل محاولاتهم للتفرقة بين الليبيين ويريدون أن يضربوا النسيج الاجتماعي لليبيا.

وأضاف أن أبواق الإخوان اتهمت الجيش بقصف المدنيين وإغلاق صمامات المياه وينسجون قصصا خيالية لتشويه الجيش وفي كل مرة يظهر أن كلامهم كاذب.

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