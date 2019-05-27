30 قتيلا وعشرات المفقودين بغرق قارب بالكونغو الديمقراطية

قُتل 30 شخصا على الأقل وفُقد عشرات آخرون بحادث غرق قارب في إحدى بحيرات جمهورية الكونغو الديموقراطية، وفق ما أفاد مسئول محلّي.

وقال سيمون مبو ويمبا رئيس بلديّة منطقة انونغو لوسائل إعلام: حتّى الآن، انتشلنا 30 جثّة تعود لـ 13 امرأة و11 طفلاً و7 رجال"، مضيفاً أنّ 350 راكباً كانوا على متن القارب نجا منهم 183 شخصًا.

ووقع الحادث ليل السبت في بحيرة ماي-ندومبي.

وأشار رئيس البلدية إلى أنّ "حصيلة القتلى موقّتة"، متحدّثًا عن صعوبة تحديد عدد المسافرين، باعتبار أنّ كثيرين منهم ربّما كانوا مهاجرين غير شرعيّين. والنقل النهري واحد من وسائل النقل الأكثر استخدامًا في الكونغو الديمقراطية، نظراً إلى وجود كثير من الممرّات المائية في هذا البلد الإفريقي. وحوادث القوارب شائعة، وعادةً ما تُسبّبها الحمولة الزائدة للركّاب والبضائع، وغالبًا ما تكون أعداد الضحايا مرتفعة بسبب عدم وجود سترات نجاة، حيث توفى الشهر الماضي، 167 شخصا على الأقل في حادثين. ولقي 27 شخصاً مصرعهم في غرق قارب في سبتمبر 2018، و26 شخصاً في يوليو الماضي، و50 شخصاً في ايو وأيضاً 40 في أبريل غرقت قواربهم أثناء فرارهم من القتال. وتُعاني الكونغو الديمقراطية، أكبر بلد في جنوب الصحراء الكبرى في إفريقيا، من نزاعات محلّية. وفي المناطق النائية، تكون سيطرة الحكومة ضعيفة في الغالب.

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