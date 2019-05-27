مؤسس هواوي يعترف بخسائره.. ويتحدث عن الرد على آبل الأمريكية

اعترف مؤسس شركة "هواوي تكنولوجيز" ورئيسها التنفيذي رين تشنج في، بخسائره بعد الأزمة الأخيرة، لكنه استبعد أن تقوم بكين باستهداف شركة "أبل" الأمريكية، وفقا لـ"سكاي نيوز".

وعند سؤاله عن دعوات البعض في الصين لاستهداف "أبل" بإجراء انتقامي، قال رين لوكالة "بلومبرج"، إنه "سوف يحتج" على أي خطوة من هذا القبيل إذا اتخذتها بكين.

قال في المقابلة: "ذلك (الرد الصيني على أبل) لن يحدث أولا وقبل أي شيء، وإن حدث سأكون أول المعترضين".

وأقر المسئول أن القيود على التصدير من قبل إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، ستقلص تفوقا استمر عامين حققته الشركة على منافسيها. لكن أضاف أن الشركة سوف تكثف إمداداتها من الرقائق، أو أنها ستجد بدائل للتفوق في مجال الهواتف الذكية والجيل الخامس.

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