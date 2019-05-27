مؤسسة النفط تطالب بـتحقيق دولي في حريق المصحة

إيوان ليبيا – وكالات :

قالت المؤسسة الوطنية للنفط، اليوم الإثنين، إن الحريق الذي اندلع بمصحة النفط بطرابلس – غرغور يوم الجمعة «كان نتيجة لقصف مباشر لمبنى المصحّة»، مطالبة بإجراء «تحقيقات دولية ومقاضاة مرتكبي هذه الأفعال الشنيعة، كونها تمثّل انتهاكًا صارخًا للقانون الإنساني الدولي».

وأشارت المؤسسة في بيان صحفي إلى أن «جهاز الأمن الداخلي وتقرير المباحث الجنائية توصلا إلى هذه النتائج بعد فحص الحطام الذي وُجِد في المخزن المدمر».

وقال البيان إن «قصف المنشآت المدنية جريمة حرب»، معربًا عن قلق المؤسسة من «المحاولات الرامية إلى تعريض حياة مرضى المستشفى وموظفيه إلى الخطر».

ونبه رئيس مجلس إدارة المؤسسة مصطفى صنع الله إلى أن «استهداف مثل هذه المرافق يعتبر عملاً شنيعًا». وأشار إلى أن «الهجمات على المنشآت المدنية وقطاع النفط متواترة بشكل يومي»، مجددًا «المطالبة بوقف فوري لإطلاق النار من أجل وضع حد لهذا العنف العبثي».

كان صنع الله أصدر قرارًا بتشكيل لجنة طوارئ للتحقيق في الحريق الذي اندلع بعد ظهر الجمعة في مصحَّة النفط بمنطقة غرغور في طرابلس، ولم يسفر عن وقوع ضحايا.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة ايوان ليبيا