حزبا مارين لوبان وماكرون يحصدان أصواتا متساوية في انتخابات البرلمان الأوروبي

حصلت الكتلة المعتدلة التي يقودها الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون و حزب مارين لوبان اليميني المتطرف (التجمع الوطني) على أصوات متساوية في انتخابات البرلمان الأوروبي، حيث حصل كل منهما على 23 مقعدا من المقاعد الفرنسية، بحسب ما ذكرته النتائج النهائية اليوم الإثنين.

واحتفظ التجمع الوطني بتقدم طفيف في الأصوات، حيث فاز بـ 23.3 % مقارنة بـ 22.4% لقائمة النهضة التي يترأسها ماكرون.

ولكن هذه النسبة كانت أقل بصورة طفيفة عن النسبة التي سجلها التجمع الوطني في الانتخابات الأوروبية الأخيرة عام 2014، و بلغت 24.9%.

وحقق الخضر مكاسب مفاجئة في فرنسا ودول أخرى، حيث فازوا بـ 13.5%من الأصوات، بارتفاع بنسبة 9% مقارنة بعام 2014.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة ايوان ليبيا