الأحزاب اليسارية واليمينية تعتزم الإطاحة بالمستشار النمساوي

قالت مصادر بحزب الحرية اليميني المتطرف في النمسا اليوم الإثنين، إن الحزب يعتزم حشد الأصوات اللازمة لتمرير تصويت بحجب الثقة في البرلمان عن المستشار زباستيان كورتس.

وكان حزب الاشتراكيين الديمقراطيين المعارض، هو من اقترح إجراء التصويت، الذي سوف يجرد كورتس من صلاحياته، ومن الفريق الكبير من المستشارين الحكوميين، وذلك في الوقت الذي يتوجه فيه نحو إجراء انتخابات مبكرة متوقعة في سبتمبر المقبل.

وكان حزب الحرية شريكا في الائتلاف الحكومي النمساوي مع حزب الشعب، الذي ينتمى إليه كورتس حتى الأسبوع الماضي، عندما أنهى المستشار الائتلاف على خلفية فضيحة فساد متورط فيها زعيم حزب الحرية.

ويشار إلى أن تصويت اليوم لا يستهدف كورتس فقط، ولكن حكومة الأقلية التي يترأسها بأكملها.

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