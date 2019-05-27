الحكومة اللبنانية تقر مشروع الموازنة وتحيله إلى مجلس النواب

أقرت الحكومة اللبنانية اليوم الإثنين مشروع الموازنة. وذكرت الوكالة الوطنية للإعلام أنه سيتم إحالة المشروع على الفور لمجلس النواب.

ونقلت وسائل إعلام لبنانية عن وزير المالية علي حسن خليل القول :"إننا أمام تحول استثنائي مهم على صعيد تخفيض النفقات وزيادة الواردات والإنفاق"، مشيرًا إلى أن نسبة العجز المخطط لها تصل إلى 7.59 % من الناتج المحلي.

كان رئيس الوزراء اللبناني سعد الحريري قال إن موازنة عام 2019 "ليست نهاية المطاف. هذه الموازنة بداية لطريق طويل، قررنا أن نسير فيه، حتى يصل الاقتصاد اللبناني إلى بر الأمان.

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