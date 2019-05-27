جاتوزو: لم أعرف طعم النوم لـ18 شهرا.. أنا مُحطَم

ميلان اكتفى بإنهاء الموسم في المركز الخامس بعد الفوز 3-2 على إمبولي في الجولة الأخيرة بالدوري الإيطالي، ليفشل في الوصول إلى دوري أبطال أوروبا.

وصرّح جاتوزو بعد المباراة: “أشكر الفريق، إنهاء الموسم بـ68 نقطة يُشعرَني بالفخر، حتى لو شعرنا بالألم لعدم التأهل إلى دوري أبطال أوروبا”.

وأضاف عبر DAZN: “عمل المدرب يجب تقييمه بواسطة النادي والخبراء، سأتحدث مع الإدارة، وأود أن أسمع ما يعتقدونه بشأن عملي”.

وواصل: “ارتكبنا الأخطاء طوال الموسم، علينا أن نحد منها قدر المستطاع، ولكني مؤمن أننا قدمنا موسما إيجابيا”.

وأكمل: “أسفي الأكبر أننا لم نواصل على نفس المستوى بشكل مستمر طوال آخر 3 أو 4 أشهر، فقد مررنا بالعديد من الفترات السيئة”.

واعترف: “لا أدري إن كنا قادرين على حصد أكثر من 68 نقطة هذا الموسم”.

وأكمل: “شعرت أنني أمتلك تاريخا طويلا في النادي، شعرت بضغط أكثر من الطبيعي”.

واختتم: “بالكاد عرفت طعم النوم طوال 18 شهرا، أنا محطَم ذهنيا، وهذا شيء يجب أن أضعه في اعتباري”.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة ايوان ليبيا