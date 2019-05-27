تقارير: ليفربول لن يتحرك صوب ديباي ويفكر في مدافع ريال سوسيداد

ووفقا لشبكة “سكاي سبورتس” الإنجليزية فأن التكهنات ازدادت بشأن لاعب ليون بعدما نشر فيديو على إنستجرام وكتب فيه “شكرا ليون”، لكن دون اهتمام من النادي الإنجليزي بضم لاعب مانشستر يونايتد السابق.

وأشارت التقارير سابقا أن ديباي اسم محتمل ضمن قائمة يورجن كلوب المدير الفني الألماني لتدعيم صفوف الريدز الموسم المقبل.

وانضم ديباي لصفوف ليون في يناير 2017، مسجلا 39 هدفا في 115 مباراة مساهما في تأهل الفريق إلى دوري أبطال أوروبا موسمين متتاليين.

وفشل ديباي في تقديم أداء قوي مع مانشستر يونايتد فسجل 7 أهداف في 53 مباراة في جميع المسابقات.

وفي سياق آخر قالت الصحيفة الإسبانية “آس” أن ليفربول يفكر في ضم دييجو يورينتي مدافع ريال سوسيداد الإسباني.

ويمتلك المدافع الشاب شرطا جزائيا بقيمة 50 مليون يورو ويعد إيفرتون ونيوكاسل من أبرز المهتمين بالحصول على خدماته.

وقد يرفع ليفربول عرضه من 25 مليون يورو إلى 30 من أجل ضم المدافع البالغ 25 عاما.

إلا أن وجود حالة من الرضا لكلوب بلاعبي الفريق الحالي خصوصا دفاعيا قد تقلل فرص انتقال الإسباني لملعب أنفيلد.

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