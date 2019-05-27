عراقجي: إيران مستعدة للحوار والتعاون البناء مع دول المنطقة

أكد مساعد وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي اليوم الاثنين أن طهران ترحب بالحوار مع دول الخليج.

وقال عراقجي ، خلال لقائه وزير الخارجية الكويتي الشيخ صباح الخالد الحمد الصباح ، حسبما نشرت صحيفة "القبس" الكويتية على موقعها الالكتروني اليوم إن "سياسة العقوبات الأمريكية تعرض أمن المنطقة للخطر" مشيرا إلى أن "إيران مستعدة للحوار والتعاون البناء مع دول المنطقة".

وأضاف أن "على دول المنطقة أن تكون واعية إزاء التهديدات التي تواجهها".

كان عراقجي سلم وزير الخارجية الكويتي رسالة من وزير الخارجية الايراني محمد جواد ظريف . ولم يتم الكشف عن فحوى هذه الرسالة. ووصل عراقجي إلى الكويت في إطار جولة خليجية بدأها بسلطنة عمان ويختتمها بدولة قطر، ويبحث خلالها آخر المستجدات على الساحة الخليجية في ظل التوتر بين إيران وأمريكا. وكانت صحيفة "الجريدة" الكويتية نقلت عن مصدر مقرب من ظريف قوله إن التحركات الأخيرة لوزارة الخارجية الإيرانية، ومنها زيارة ظريف لكل من باكستان والعراق ، وجولة عراقجي إلى مسقط والكويت والدوحة ، تأتي في إطار مشروع جديد يتمحور حول توقيع اتفاقيات صداقة وعدم إعتداء مع دول الجوار. وأوضح المصدر أن "مشروع ظريف يتضمن تقديم ضمانات متبادلة لعدم قيام دول المنطقة بأي تحرك عدائي، عسكري أو أمني أو سياسي، ضد بعضها، ومنع أي تحركات إرهابية أو إعلامية أو سياسية أو عدائية من طرف ثالث يمكن أن تهدد أمن باقي الدول الموقعة". وذكر أن ظريف طرح الأمر مع الجانب الباكستاني والعراقي، وسيطرحه عراقجي مع مسؤولي الكويت وقطر وعمان، مؤكداً أن الإيرانيين يأملون أن توافق دول الجوار على هذا المشروع، الذي من الممكن أن يتوسع ليشمل السعودية والإمارات والبحرين.

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