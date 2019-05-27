دي ليخت يلمح إلى إمكانية استمراره مع أياكس

وقال دي ليخت لقناة NOS الهولندية: “تعاقدي لا يزال مستمرا مع أياكس واستمراري هنا يعد احتمالا كبيرا”.

المدافع الشاب أضاف “أياكس هو فريق أحلامي ومنذ طفولتي وأنا أريد اللعب هنا لذلك أنا سعيد الآن”.

ولا يزال تعاقد دي ليخت مع أياكس يمتد لموسمين مقبلين.

دي ليخت البالغ من العمر 19 عاما أصبح مطلوبا في كبار أندية أوروبا مثل برشلونة وبايرن ميونيخ وليفربول ومانشستر يونايتد ويوفنتوس بعد المستوى المميز الذي قدمه مع أياكس ووصوله مع الفريق لنصف نهائي دوري أبطال أوروبا.

وشهدت الأيام السابقة انتشار الكثير من التقارير التي تشير إلى اقتراب دي ليخت من الانضمام لبرشلونة قبل أن تخرج أخبارا أخرى تؤكد ابتعاد النجم الهولندي الشاب من الانتقال للنادي الكتالوني.

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