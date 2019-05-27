التليفزيون السوري: عدوان صاروخي إسرائيلي على تل الشعار بالقنيطرة

أعلن الجيش الإسرائيلي مساء اليوم الإثنين، تعرض إحدى طائراته لإطلاق النار من الجانب السوري بينما كانت تحلق داخل الأجواء الإسرائيلية.

وأضاف: أن مقاتلاتنا أغارت على الموقع الذي أطلقت منه النيران في القنيطرة وفقًا لسكاى نيوز.

وأكد الجيش الإسرائيلي، قصفنا مضادات جوية تابعة للجيش السوري، استهدفت إحدى مقاتلاتنا، مشيرا إلى أننا ننظر بخطورة لأي تهديد على طائراتنا ونعمل على حمايتها.

بينما ذكرالتليفزيون السوري وقوع عدوان صاروخي إسرائيلي على تل الشعار بالقنيطرة.

وأوضح مصدر عسكري سوري، مقتل شخص وجرح آخر جراء هجوم صاروخي إسرائيلي على موقع عسكري في خان أرنبة بريف القنيطرة.

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