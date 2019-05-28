ترامب: إبرام اتفاق نووي مع إيران أمر ممكن ولا نتطلع لتغيير النظام

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الإثنين، إن إبرام اتفاق مع إيران بشأن برنامجها النووي أمر ممكن، وأشاد بالعقوبات الاقتصادية قائلا: إنها ساعدت في كبح أنشطة ترى واشنطن أنها وراء موجة هجمات في الشرق الأوسط.

وقال ترامب في مؤتمر صحفي مع رئيس الوزراء الياباني شينزو آبي في طوكيو "أعتقد حقا أن إيران ترغب في إبرام اتفاق، وأعتقد أن ذلك ينم عن ذكاء، وأعتقد أن هذا يمكن أن يتحقق".

وأضاف ترامب "أمامها فرصة لكي تصبح دولة عظيمة بالقيادة نفسها. نحن لا نتطلع لتغيير النظام.. أريد فقط أن أوضح ذلك، نحن نتطلع إلى عدم امتلاك (ايران) أسلحة نووية".

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