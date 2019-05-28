تصريحات نارية.. بيريز: راموس يريد الرحيل مجانا للصين.. وأحلم بالتعاقد مع هازارد

رجل الأعمال الإسبانية ناقش العديد من القضايا بصراحة بالغة بعد موسم كارثي للميرنجي، خسر فيه الفريق كل البطولات الكبرى.

بيريز أجاب عن تساؤلات تخص رحيل قائده سيرخيو راموس إلى الصين، ومشاجرته المزعومة معه بعد الخروج من دوري أبطال أوروبا.

كما اعترف برغبته في ضم إيدين هازارد، وأن المشكلة لم تكن في شخص جولين لوبيتيجي.

دعونا نتحوّل لتصريحات بيريز النارية والصريحة

سيرخيو راموس

“سيرخيو راموس أبلغني بتلقيه عرض من الصين، وأنهم لن يستطيعون تحمل قيمة انتقاله بسبب القوانين هناك، وليس أكثر من ذلك”.

“سيرخيو راموس أبلغني بتلقيه عرض من الصين وأنهم لن يقدروا على دفع قيمة انتقاله بسبب قوانين هناك، وليس أكثر من ذلك”.

“راموس لم يأت إلى منزلي، ولا أنا ذهبت إلى منزله، بل حضر للتحدث إلي في مكتبي، وأخبرني أنه تلقى عرضا مميزا من الصين. وأنا أخبرته أن التخلي عن قائدنا دون مقابل هو أمر مستحيل، تحدثنا بشكل ودي”.

“الوكلاء يستخدمون الصحفيين لنشر الأكاذيب. ليس طبيعيا أن يقول رئيس تحرير إحدى الصحف أننا نضلل راموس بالقول إن بيل يتقاضى أقل منه. الحقيقة أن سيرخيو راموس هو الأعلى أجرا في ريال مدريد هذه اللحظة”.

“راموس الأعلى أجرا، وفي السابق كان كريستيانو. في حقبة الجالاكتيكوس كانوا يتقاضون بأجور متفاوتة، بينما الآن وضعنا شرائح للأجور ونهتم بكل اللاعبين. من المهم التوازن في الأجور بين اللاعبين”.

“راموس الأعلى أجرا لأنه يستحق ذلك، وأنا سعيد لأجله، إنه القائد ولاعب عظيم. لم يطلب الرحيل مجانا، أنا أخبرته أن الصين ليست خيارا واردا”.

“أنا في ريال مدريد منذ عام 2000 وأعرف كل الصحفيين، اليوم دافع صحفيو أتليتكو عن سيرخيو راموس ضدي. والواقع أنني أدافع عن أتليتكو مدريد وعن راموس، أنا من أحضره، أحبه كابنٍ لي”.

“لا يمكن أن يتملَك البعض هاجس دائم لإلحاق الأذى بـ ريال مدريد، ليس طبيعيا أن ينشرون معلومة زائفة عن راتب بيل. لا أفهم نوايا هؤلاء الصحفيين السيئة”.

وتحوّل بيريز للرد على التقارير الصحفية التي زعمت وقوع خلاف مع راموس بعد خسارة دوري أبطال أوروبا وقوله “ادفع ما تدين به لي وسأرحل”.

بيريز يقول: “هذا ليس صحيحا، لم أسمع راموس يقول ذلك بعد مباراة أياكس، لم أسمع أي شيء من هذا القبيل”.

“لن أسمح لـ سيرخيو راموس بالرحيل، تماما كما حدث مع مودريتش العام الماضي. تحدثت مع راموس فقط عن العرض الصيني، وأخبرته أن رحيله مستحيل، وليس أكثر من ذلك”.

“الاجتماع مع راموس كان مفاجئا لي، لم أتوقعه، أخبركم بالحقيقة الآن. أخبروني بالعرض، وأنا لم أعر الأمر اهتماما. يحدث كثيرا أن يخبرني اللاعبين بالعروض التي يتلقونها ولا شيء يحدث”.

“اطلبوا من ريني راموس (شقيق سيرخيو راموس ووكيله) أن يحضر إلى هنا ويخبركم بكل شيء. أحب سيرخيو راموس كثيرا، وقد فعلت كل شيء ممكن لأجله، لدي تقدير كبير تجاهه، وقد فعل الكثير لهذا النادي”.

“أخبرت راموس أن رحيله مستحيل وأننا سنتحدث مع إدارة النادي لإرضائه، لا يمكن أن نسمح برحيل قائدنا مجانا”.

كريستيانو رونالدو

“لم أواجه أي مشاكل مع كريستيانو، لم نختلف بشأن المال، علاقتي به كانت جيدة دوما”.

“كريستيانو لم يطلب من ريال مدريد أبدا تسديد ضرائبه، بل أراد تغيير الأجواء وتحسين عقده. في النهاية وجد ذلك في يوفنتوس، وقد كان خيارا جيدا للجميع”.

“هؤلاء اللاعبون العظماء يحتاجون إلى تحديات جديدة، في نهاية الأمر وجد عائلة جديدة في يوفنتوس، وهو سعيد الآن، وبالتالي جميعنا سعداء بدورنا. لن أخبركم إن كنت قد تحدث إليه”.

“رونالدو تحصل على عرض، وقد شعرنا بوجود وفرة من اللاعبين في حضور أسينسيو، وبيل، وفينسيوس. هل تحدثت مع رونالدو بعد رحيله؟ كانت حوارات ودية ولا تُحتسَب”.

“لا أعتقد أن مشاكل ريال مدريد هذا الموسم كانت بسبب عدم توفير بديل مناسب لـ كريستيانو”.

“لست نادما على السماح لـ رونالدو بالرحيل، فحتى لو تواجد معنا هذا الموسم، أعتقد أن شيء لم يكن سيتغيّر”.

زين الدين زيدان

“زيدان رحل لأنه كان مجهدا، وهذا ينطبق على كل لاعب هذا الموسم باستثناء كريم بنزيمة”.

“بالنسبة لي، البطولة الأعظم هي دوري أبطال أوروبا، وزيدان لاحظ الضغوط المتزايدة والمجهود الكبير المبذول، ونحن لمسنا إجهاد المدرب واللاعبين. ليقرر زيدان أن يخضع للراحة، وعندها قام بمهاتفتي وإخباري”.

“عندما يقرر زيدان شيئا ما، فمن الصعب جدا تغيير رأيه، كان هكذا دائما منذ أن وقّعت معه كلاعب. لم يكن الأمر شخصيا، كان مصمما على الرحيل لأنه كان مجهدا، علاقتي به كانت مثالية”.

“الناس يستعملون لوكا لإلحاق الأذى بـ زيدان، وهذا أسلوب منحرف”.

“لم يقل أي أحد في النادي إن لوكا زيدان سيصير الحارس الثاني في ريال مدريد بالموسم المقبل. الإعلام يستخدم ابن زيدان لأذيته، هذا فعل شنيع”.

“عندما أدركنا أننا خسرنا كل شيء هذا الموسم، فضّلنا اعتبار آخر 11 مباراة كإعداد للموسم المقبل بعد سولاري. زيدان عاد في حالة جيدة بعد خضوعه للراحة، وقد تحلى بالرغبة للعودة”.

“زيدان يختبر اللاعبين بشكل هادئ، لنرى إن كنا سنستعيد الجوع والطموح الذي فقدناه هذا العام”.

“لم أفكر أبدا في الاستقالة، سأغادر عندما يكون النادي في حالة جيدة، وليس في هذا الوضع، سنقوم بإصلاح الوضع”.

جولين لوبيتيجي

“عندما رحل زيدان، كان لوبيتيجي خيارنا الأول، لم نمتلك العديد من المدربين المتفرغين أمامنا. كلوب ارتبط بعقد لـ5 سنوات، وبقية المدربين امتلكوا عقودا طويلة، باستثناء لوبيتيجي”.

“حدث كثيرا أن يتعاقد مدرب لمنتخب وطني مع نادٍ ولم يتسبب الأمر في أي مشكلة، لا أدري ما حدث معنا، لا بد أن أحدهم قام بإثارة لويس روبياليس (رئيس الاتحاد الإسباني). جولين من جانبه اعتقد أن الصراحة هي الخيار الأفضل قبل انطلاق كأس العالم”.

“حتى روبياليس نفسه اعتقد أن الأمر طبيعي حينها. ولكن في اليوم التالي حدث شيء ما، لا أدري إن تحدث إليه أحد أو ما إلى ذلك. أنا شخصيا تواصلت معه وكل شيء كان على ما يرام، لا أزال غير مدرك لسبب تغيير رأيه”.

“ريال مدريد لم يدفع أي أموال للاتحاد الإسباني لأنهم أقالوه أولا، كان موقفنا واضحا منذ البداية وأخبرناهم أننا سندفع تعويضا إن استمر لوبيتيجي مع إسبانيا في كأس العالم”.

“بعدها خسرنا العديد من المباريات المتتالية وكان الوضع صعبا للغاية، الفريق لم يكن قادرا على الوصول للمستوى المأمول”.

“نعتقد أن الضغط الذي تعرض له الفريق لم يسمح له بالظهور بمستواه الطبيعي وقتها. منذ حقبة دي ستيفانو، لم نفز ببطولات بقدر ما فزنا في آخر 6 سنوات. ركزنا مجهوداتنا على دوري أبطال أوروبا، والضغط كان عاليا للغاية”.

“لوبيتيجي قام بما يقدر عليه، المشكلة لم تكن في المدرب، بل في عقلية اللاعبين الذين احتاجوا إلى الراحة. والآن نرى أنهم مرهقون ذهنيا وبالتالي بدنيا”.

دفاع عن اللاعبين

“عالم كرة القدم غير عقلاني، عليك أن تفوز دائما. بعض هؤلاء اللاعبين تعرضوا للسباب وأُطلقَت في حقهم صافرات الاستهجان، لاعبون سيخلدون في تاريخ هذا النادي. الآن يبدو أن الفوز بدوري أبطال أوروبا أمر عادي، وهذا غير صحيح، هل قمنا بخداع الناس؟”.

“لست سعيدا بهزيمة برشلونة أمام ليفربول، ولكن هذا يُظهر قيمة ما حققناه في السنوات الماضية بدوري أبطال أوروبا. أشعر بالحزن لأن اللاعبين تلقوا صافرات الاستهجان وأنكم أيها الصحفيون قمتم بسبهم. هذا ليس طبيعيا، تحاولون جاهدين أن نتقبل شيئا ليس صحيحا”.

“اللاعبون بشر، وسيدخلون تاريخ ريال مدريد، المعاملة التي تلقوها ليست عادلة، إنهم يستحقون التقدير وليس الصافرات”.

“فزنا بأربعة ألقاب دوري أبطال أوروبا في ظرف 5 سنوات، هؤلاء اللاعبون قتلوا أنفسهم وحققوا إنجازا إعجازيا. هم لم يفقدوا الشغف للفوز بالمزيد، ولكنهم مرهقين، علينا أن نفكر في طريقة لإخراجهم من هذه الحالة”.

“كريستيانو قال ذات مرة: لماذا يطلقون في حقي صافرات الاستهجان؟ ولذا لا يجب أن نصفر على اللاعبين، إنهم ينتمون إلى فريقنا، يجب أن يتعاطف الجمهور معهم. إنهم يتحلون باحترافية كبيرة، ولا يستحقون ما يحدث. لا يمكنني أن أتفق مع الجماهير التي تطلق صافرات الاستهجان على لاعبيها”.

“جماهير ليفربول صفقت لفريقها في أنفيلد عندما هزمناهم 3-0. أحسدهم على هذه الأجواء. في مدريد يوجد صحفيون يشعرون بالرضا فقط عند هزيمتنا”.

“أطلب من جماهيرنا ألا تعطينا دروسا، وألا يخبروننا بمن يتوجب علينه ضمه للفريق”.

“هذا الفريق، في آخر 10 سنوات، فاز بـ17 لقبا. وخلال هذا العام الذي ركننا فيه إلى الراحة، أكملنا 1000 عام كأبطال لأوروبا. لا يجب أن ينسى الناس ذلك”.

“كل اللاعبين مروا بموسم سيئ، ربما باستثناء بنزيمة. الفريق بأكمله قدّم موسما سيئا وليس ماركو أسينسيو وحده. بنزيمة كان النقطة المضيئة الوحيدة”.

“لن أتحدث عن التحقيق الذي فتحناه مع إيسكو”.

الصفقات

“لم أتحدث مع زيدان عن مبابي أو نيمار. لم نتحدث مع مبابي ولن نتحدث إليه. عندما نهتم بلاعب ما، نتحدث إلى ناديه بشكل مباشر. أحترم اللاعبين المتواجدين في أندية أخرى. باريس سان جيرمان طالبونا العام الماضي بنفي الشائعات”.

“إن أردنا لاعبا من باريس سان جيرمان، فسنتحدث إلى رئيسه. يوم 1 يوليو سنقابل زيدان وسنتناقش. المشكلة ليست في الانتقالات فقط، إذ سيتوجب علينا تحديد من سنقوم بشرائه، وفوق ذلك والأكثر أهمية، هو من سيرحل”.

“لا أريد أن أخوض نقاشا عن مبابي أو هازارد. لن أناقش ذلك لأن موسمها لا يزال جاريا”.

“بيل في إجازة، لم نتلق أي عرض للاعب في ريال مدريد”.

“نحاول ضم هازارد إلى ريال مدريد منذ عدة سنوات”.

“تحدثت ألف مرة مع رئيس باريس سان جيرمان، ولدي علاقة مميزة مع كل رؤساء الأندية الأوروبية”.

“نحمل على مشروع أحلامنا، حيث نستعيد رغبتنا وطموحنا، لقد مررت بهذه المرحلة من قبل”.

“مسألة تجديد عقد كروس وناتشو كانت محسومة منذ عام مضى، ولكن لبعض الأسباب لم نستطع الإعلان رسميا طوال ذلك الوقت”.

“لماذا يجب علي توديع كيلور نافاس؟ لديه عقد هنا”.

“لن أعيد خامس لمجرد بيعه بسعر أعلى لنادٍ آخر، لن أتاجر في اللاعبين”.

“يوفيتش؟ يوجد بعض اللاعبين الذين يعجبونني، وسأحضِر دائما أفضل اللاعبين في العالم كلما كنت قادرا على ذلك. نعمل على تكوين فريق الأحلام. يعلم الناس أنني سأحضر أفضل اللاعبين في العالم لو كان ذلك بمقدوري”.

“لم يُعرَض علي أنطوان جريزمان قط”.

“مارتن أوديجارد حضر في السادسة عشر من عمره، الآن يبلغ 20 عاما، وهو واحد من أفضل لاعبين أو ثلاثة في هولندا. في ظرف عامين أو 3 سيكون واحدا من نجوم ريال مدريد”.

“اضطرنا إلى استقدام لاعبين شبان بسبب قوانين اللعب المالي النظيف. أحضرنا لاعبين مميزين مثل رودريجو وفينيسيوس وبراهيم، إنهم اللاعبون الذين سيفوزون بدوري أبطال أوروبا في المستقبل”.

“كارباخال أتى في العاشرة من عمره، وفاران حضر في الثامنة عشر، وراموس جاء في التاسعة عشر، ومارسيلو جاء في الثامنة عشر. من هذا الرباعي، يوجد 3 لاعبين في تشكيلة الاتحاد الدولي المثالية. حضروا في وقت مبكر. الآن لدينا أشرف حكيمي في بوروسيا دورتموند، وكل المعارين سيعودون للفوز بالألقاب”.

“علينا اتباع سياسة التعاقد مع الشبان، إنهم نجوم المستقبل. انظروا إلى ميسي. علينا أن نعمل مع الشبان ونكتشف من يقدر أن يكون عظيما. يمكن أن نُخطئ، ولكنه عمل علينا القيام به على أي حال”.

“ميسي حقق نجاحا عظيما في برشلونة بعد أن أحضروه في طفولته. لم نكن أبدا قريبين من التعاقد مع ميسي”.

“لدي حلم بشراء هازارد هذا العام، دعونا نؤسس فريقا جيدا هذا الموسم”.

“لدي اهتمام كبير بقدوم هازارد إلى ريال مدريد، إنه أحد أعظم لاعبي كرة القدم. في العام الماضي أردنا التعاقد معه، والآن لديه عام واحد متبقٍ في عقده مما سيسهّل التعاقد معه. بينما لم نحاول أبدا ضم جريزمان”.

أزمة بوكيتيو

“بوكيتينو قال إنني لم أسمح لفريقه بالمبيت في مدينة ريال مدريد الرياضية، وهذا ليس صحيحا. لقد بعث –بعد البيان- برسالة إلى خوسيه أنخيل سانشيز (المدير العام لريال مدريد) وأخبره أن نيته لم تكن استفزازنا بشكل مسيء على الإطلاق، كانت مزحة”.

“يورجن كلوب وماوريسيو بوكيتينو مدربان رائعان، ولكن لم أحاول أبدا التعاقد معهما، ولكن هذا لا يعني أننا لن نحاول في المستقبل”.

مشاكله مع الاتحاد الإسباني

“فكرة إقامة بطولة أوروبية جديدة ممكنة. لم نصوّت ضد فكرة كأس السوبر الإسباني. ريال مدريد لم يصوّت ضد فكرة إقامة كأس السوبر خارج إسبانيا، والأمر ليس له علاقة بلعب الدوري خارج البلاد. لعب الدوري خارج إسباني هو عُهر”.

“لا أهاتف روبياليس للشكوى من الحكام، بل تحدثت إليه لأسأله عن ركلة جزاء فينيسيوس الشرعية. قلت له: مرحبا، أنا مع تقنية الفيديو، لا أشتكي من الحكام، أريد فقط أن تُطبَق التقنية بشكل أفضل، لأنها طوّرت كرة القدم بشكل كبير”.

الملعب الجديد

“سننفق 575 مليون يورو على مدار 30 عاما لبناء ملعب، هذا لن يؤثر على التعاقدات، الملعب سيمكننا من جني المزيد من الأموال في المستقبل”.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة ايوان ليبيا