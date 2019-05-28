بسبب خسارة برشلونة أمام فالنسيا.. قرعة لتحديد مباريات السوبر الإسباني

فالنسيا أوقف صياما عن الألقاب دام 11 عاما، وقهر برشلونة حامل اللقب في آخر 4 مواسم، ليتوج بكأس ملك إسبانيا.

مما يعني أن الرباعي المشارك في كأس السوبر الإسباني بشكله الجديد في يناير 2019، سيكون برشلونة (بطل الدوري)، فالنسيا (بطل الكأس)، أتليتكو مدريد (وصيف الدوري)، ريال مدريد (ثالث الدوري).

في ظروف طبيعية، سيواجه بطل الدوري وصيف الكأس، ويواجه بطل الكأس وصيف الدوري، بنصف نهائي السوبر الإسباني، لكن هذا لن يكون متاحا في نسخة 2019.

فبطل الدوري الإسباني، هو نفسه وصيف الكأس: برشلونة، مما سيدفع الاتحاد الإسباني لإجراء قرعة لتحديد المواجهتين.

وأشارت تقارير صحفية في وقت سابق، إلى تقدم المملكة العربية السعودية بعرض لاستضافة السوبر الإسباني لـ6 سنوات مقبلة مقابل 30 مليون يورو سنويًا.

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