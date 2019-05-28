العثور على 42 جثة في 4 سجون بالبرازيل

عثرت السلطات البرازيلية على جثث 42 سجينا في أربعة سجون بشمال غربي البلاد، بعد يوم من مقتل 15 سجينا في أحداث شغب بأحد السجون، حسبما أفادت وكالة الأنباء الوطنية "أجينسيا برازيل".

وكانت الجثث التي تم العثور عليها تحمل علامات على تعرضها للخنق، ووقعت بعض الوفيات في سجن كومباج، الذي قتل فيه 15 سجينا يوم الأحد.

وذكرت الحكومة، أنها سترسل إلى سجن كومباج فرقة عمل للتدخل، بينما يجري التحقيق في ملابسات جميع الوفيات.

وتم تشديد الإجراءات الأمنية في جميع سجون ولاية أمازوناس، حسب وسائل إعلام محلية. ومن المقرر، أن يتم تعليق الزيارات في السجون التي وقعت بها الوفيات. واندلعت أعمال عنف يوم الأحد، خلال ساعات الزيارة في مجمع سجون كومباج، حيث تردد أن السجناء هاجموا بعضهم البعض بأسلحة بدائية، وتمكنت الشرطة العسكرية من إنهاء العنف بعد مدة قصيرة. وكان 56 شخصا لقوا حتفهم في يناير 2017 في نفس السجن، إثر اشتباكات بين مجموعات من السجناء.

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