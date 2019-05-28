الألمانية: إطلاق نار في مدرسة أجنبية بالكويت.. ولا إصابات

ذكرت السلطات الكويتية، أن إطلاق نار وقع في مدرسة أجنبية بمنطقة حولي، الواقعة جنوب العاصمة الكويت، أمس الإثنين، أثناء حفل تخرج – دون وقوع أي إصابات.

كما ذكرت وكالة الأنباء الألمانية، أن غرفة العمليات، تلقت بلاغا يفيد بسماع إطلاق نار في منطقة حولي، توجه على إثره مسئولو الأمن إلى موقع البلاغ، وتبين أن إطلاق النار وقع في إحدى المدارس الأجنبية في المنطقة أثناء حفل تخرج لطلبتها.

وبالسؤال عن مصدر إطلاق الرصاص، قالت مديرة المدرسة، إن أشخاصا غير مدعوين إلى الحفل وعددهم 12 شخصا اقتحموا الحفل وأطلقوا النار.

وتهجم مقتحمو الحفل على مسئولي الأمن لدى سؤالهم عن إثبات هوياتهم، ما أدى إلى إطلاق أحد رجال الأمن للرصاص لفض الاشتباك، وفر على إثر ذلك مقتحمو الحفل. وتم تسجيل ضبط بالواقعة، وجار استكمال التحقيقات.

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