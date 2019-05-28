الربيعي يظهر مجدداً في طرابلس

إيوان ليبيا – وكالات :

بعد أختفائه لمدة عامين ، ظهر المطلوب لمكتب المدعي العام في بنغازي الإرهابي عادل الربيعي عضو ما يسمى ” شورى مجاهدي الثوار ” في صور وثقها لنفسه هذا الأسبوع من داخل أحد محاور القتال في العاصمة طرابلس مقاتلاً لصالح حكومة الوفاق رغم الدعوات الأوروبية والدولية لها بالنأي بنفسها قولاً وعملاً عن الإرهابيين والمطلوبين والمهربين .

ويأتي ظهور الإرهابي عادل الربيعي الفار من بنغازي ضمن القوات التابعة لحكومة الوفاق في القتال ضد القوات المسلحة وذلك بعد أن أشيع خبر مقتله داخل محاور القتال في وسط بنغازي قبل عامين حيث كان يتحصن مقاتلي ( داعش + الشورى + أنصار الشريعة ) بحلف واحد ، في وقت نفت فيه داخلية الوفاق يوم أمس عدم سماحها بوجود أي إرهابي في صفوفها .

وتنظيمياً ، ينتمي الإرهابي عادل الربيعي لتنظيم أنصار الشريعة المحظور المصنف دولياً كمنظمة إرهابية متحالفة مع مجلس شورى ثوار بنغازي وتشكل جزءً منه ، ويُتهم الربيعي في العديد من جرائم الإغتيال رفقة أخوته وأبناء عمه خاصة في منطقة رأس عبيدة والسلماني وشارع عشرين .

ولأول مرة منذ عامين ، نشر الربيعي منشوراً عبر حسابه على فيسبوك الذي كان قد توقف عن النشر مطولاً نعى فيه رفيقه صلاح المقصبي وهو أحد المطلوبين الفارين من طبرق إلى مصراتة حيث بقية عائلته المنحدرة من هذه المدينة .

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