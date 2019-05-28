بحث تسهيل علاج الجرحى في مالطا

إيوان ليبيا – وكالات :

أجرى رئيس المجلس الرئاسي فائز السراج، الاثنين، محادثات مع رئيس وزراء مالطا جوزيف موسكات في العاصمة المالطية فاليتا.

وقال المكتب الإعلامي لرئيس المجلس الرئاسي، في بيان، إن المحادثات تناولت مستجدات الوضع في طرابلس، وتفعيل اتفاقيات التعاون الصحي بين البلدين بما يسهل علاج الجرحى والمصابين.

وأشار المكتب الإعلامي إلى أن رئيس وزراء مالطا جدد دعمه لحكومة الوفاق معلناً رفضه الهجوم على طرابلس ومبدياً أسفه لما أسفر عنه الهجوم من خسائر بشرية ومادية، مؤكدًا أنه لا حل عسكريًا للأزمة الليبي، وضرورة العودة لمسار الحل السياسي.

وذكر البيان أن الجانبين أكدا خلال الاجتماع أهمية التنسيق والتشاور بينهما حول القضايا ذات الاهتمام المشترك والعمل على تفعيل عدد من اتفاقات التعاون.

يشار إلى أن السراج وصل رفقة عدد من مسؤولي حكومة الوفاق، الاثنين، إلى مالطا في زيارة تستغرق عدة ساعات.

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