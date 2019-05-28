الشيوخ الفرنسي يقر مشروع قانون إعادة بناء كاتدرائية نوتردام

أقر مجلس الشيوخ الفرنسي مشروع قانون، بالموافقة على إعادة بناء كاتدرائية نوتردام في باريس، بعد الحريق الذي اندلع بها الشهر الماضي، ودمر سقفها وبرجها.

وذكرت وسائل إعلام فرنسية، أنه تم إقرار مشروع القانون بعد نقاش مطول.

وكان النواب الفرنسيون في الجمعية الوطنية، الغرفة الأدنى في البرلمان الفرنسي، قد وافقوا على مشروع القانون، الذي يدعو إلى إعادة بناء سريع لذلك المعلم التاريخي، في وقت سابق من هذا الشهر.

وشمل إعفاءات مثيرة للجدل لقواعد البيئة والتراث وإعفاءات لعملية المناقصة العامة للمقاولين. وجاء في بيان صدر مساء أمس الإثنين، عن مجلس الشيوخ، أن الغرفة العليا في البرلمان الفرنسي أقرت مشروع القانون الذي وافقت عليه الجمعية الوطنية "مع بعض التعديلات"، دون الخوض في تفاصيل. كان استطلاع رأي نشر في إبريل أظهر أن معظم من شملهم الاستطلاع أبدوا رغبتهم في إعادة بناء الكاتدرائية كما كانت تماما قبل الحريق.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة ايوان ليبيا