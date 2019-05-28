سفير مصر لدى صربيا يتفقد جناح الشركات المصرية المشاركة لأول مرة في معرض بلجراد التقني الدولي

تفقد سفير مصر لدى صربيا "عمرو الجويلي" جناح الشركات المصرية المشاركة في الدورة الثالثة والستين لمعرض بلجراد التقنى الدولي Sajam Tehnika، وهى المشاركة الأولى لمصر في المعرض.

وأثنى "الجويلى" على مشاركة 6 شركات مصرية في مجالات صناعة وتجارة المعدات والتجهيزات والآلات الخفيفة، بالتعاون فيما بينها بجناح موحد في المعرض، للتعرف على أحدث التقنيات الخاصة بآلات وأدوات الصناعة الخفيفة، وخاصة ماكينات الخراطة، معتبراً أن مبادرة تلك الشركات دليل على مدى اهتمامها بالتعريف بالمنتج المصري في أوروبا من جانب، والبحث عن شراكات مفيدة للجانبين باستقدام التكنولوجيا الحديثة من جانب آخر.

من جانبها، أثنت منسقة المشروعات بالمعرض "بويانا داشيتش" على تعاظم مشاركة مصر في أنشطة هيئة معارض بلجراد، حيث تشارك أيضاً كضيف شرف في معرض الكتاب في أكتوبر 2019، وكبلد شريك في معرض السياحة في فبراير 2020.

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