النقد السعودي سابع أكبر البنوك المركزية فى العالم.. والصين الأولى تليها اليابان

حلت مؤسسة النقد العربي السعودي "ساما" في المركز السابع عالميا، ضمن أكبر البنوك المركزية من حيث الأصول بقيمة بلغت 505.8 مليار دولار، وذلك بحسب مؤسسة (SWF Institute) المتخصصة في دراسة استثمارات الحكومات والصناديق السيادية.

وأكد البيان الصادر عن السفارة السعودية بالقاهرة، أن موجودات مؤسسة النقد تتضمن استثمارات في أوراق مالية بالخارج، وودائع لدى البنوك بالخارج، ونقداً أجنبياً وذهباً، ونقداً في الصندوق، وموجودات أخرى.

وتصدر بنك الشعب الصيني قائمة البنوك المركزية، من حيث إجمالي الأصول بقيمة بلغت 5.33 تريليون دولار، تلاه بنك اليابان بـ4.95 تريليون دولار.

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