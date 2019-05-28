الدوافع لم تعرف بعد.. ارتفاع ضحايا واقعة الطعن في اليابان إلى قتيلين وإصابة 15 تلميذة

قُتلت تلميذة ورجل وأُصيبت 15 تلميذة وامرأة في واقعة طعن عند محطة للحافلات خارج العاصمة اليابانية طوكيو اليوم الثلاثاء.

وقالت هيئة الإذاعة والتلفزيون اليابانية إن أعمار الفتيات تتراوح ما بين ستة أعوام و12 عاما، وإنهن كن في انتظار حافلة مدرستهن الخاصة في مدينة كاواساكي إلى الجنوب من طوكيو.

وأضافت أن سائق حافلة مدرسة كاريتاس الابتدائية أبلغ الشرطة أنه شاهد رجلا يقترب من محطة الحافلات وبدأ يطعن الناس.

وقالت الهيئة إن التلميذة القتيلة عمرها 12 عاما، وإن الرجل القتيل عمره 39 عاما.

وأضافت أن امرأة أصيبت إصابة بالغة فضلا عن إصابة 15 تلميذة. وذكرت الهيئة أن المشتبه به احتُجز على الفور في موقع الحادث لكنه توفي لاحقا بعد أن طعن نفسه في الرقبة. ولم يتضح الدافع وراء الهجوم بعد، لكن لا توجد مخاوف من تهديد أمني أوسع. وقع الهجوم في اليوم الأخير لزيارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب التي استمرت أربعة أيام لليابان. وقال ترامب "نيابة عن السيدة الأولى وعن نفسي، أود أن أتوقف لحظة لإرسال دعائنا وتعاطفنا لضحايا هجوم الطعن هذا الصباح في طوكيو". وجرائم العنف نادرة نسبيا في اليابان، لكن تقع حوادث كبرى في بعض الأحيان وتصيب البلاد بالصدمة.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة ايوان ليبيا