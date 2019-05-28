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رسميا – تشافي مديرا فنيا للسد القطري

تم النشر منذُ دقيقة واحدة
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مصدر الخبر / ايوان ليبيا
ايوان ليبيا
مصدر الخبر / ايوان ليبيا

ويأتي ذلك بعد انتهاء تعاقد جوزفالدو فيريرا مع الفريق الذي توج بلقب الدوري للمرة 14 في تاريخه هذا الموسم.

وكشف السد عن تعيين طاقم أجنبي بجانب تشافي الذي يقود دور الرجل الأول فنيا للمرة الأولى في مشواره.

ويضم الطاقم كل من سرجيو أوريول وإيفان توريس وأوسكار هيرنانديز وجوزيه مانويل وديفيد باراتس وأنتونيو لوبو وسيرجيو جارسيا وأنتونيو ترامولاس.

ويخوض فريق السد معسكره الإعدادي في برشلونة وتحديدا بمدينة جيرونا في الفترة من 14 يوليو حتى 29 يوليو بمشاركة كل اللاعبين.

ويتم قبلها باسبوع تجمع كل اللاعبين في برشلونة بالمحترفين واللاعبين غير الدوليين.

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ايوان ليبيا

ايوان ليبيا

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