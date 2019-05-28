شكري وبومبيو يجريان مشاورات حول ليبيا

القاهرة-العنوان

بحث وزير الخارجية المصري سامح شكري، عبر اتصال هاتفي، مع نظيره الأمريكي، مايك بومبيو، مستجدات الأوضاع في المنطقة العربية وفِي مقدمتها الأوضاع في ليبيا ومنطقة الخليج.

وقال، المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، إن الوزيريّن تطرقا إلى سُبل دفع العلاقات الثنائية المصرية الأمريكية قدماً وتدعيم التعاون المشترك على كافة الأصعدة خلال المرحلة المقبلة.

وأضاف أن الوزيرين تباحثا حول مجمل مستجدات الأوضاع في المنطقة، وفِي مقدمتها الأوضاع في ليبيا ومنطقة الخليج.

واتفق الوزيران على استمرار التشاور خلال المرحلة القادمة والتنسيق بشأن مختلف الموضوعات التي تهم البلدين والقضايا الإقليمية ذات الاهتمام المشترك.

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