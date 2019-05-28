قيمة زكاة الفطر لهذه السنة

إيوان ليبيا – وكالات :

أعلنت دار الإفتاء الليبية، اليوم الثلاثاء، قيمة زكاة الفطر لهذا العام 1440 هجري 2019 ميلادي، حيث قدرت من النقود بـ 5 دنانير ونصف.

وقالت دار الإفتاء في بيان أصدرته بالخصوص، “إنّ زكاة الفطرِ واجبةٌ، فرضَها رسولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم على كلّ مسلم قادر؛ صغيرٍ أو كبير، ذكرٍ أو أنثى، ويجبُ على المسلم إخراجُها عن نفسِه، وعن كلّ مَن تجبُ عليه نفقتُه، وذلك مِن غالبِ قوتِ البلدِ، في شهرِ رمضان؛ طهرةً للصائمِ، ومواساةً للفقير، وهي صاعٌ؛ أربعةُ أمدادٍ بمدّ النبيّ صلى الله عليه وسلم، ومقدارُه من القمحِ ومشتقاتِه (2.250) كيلوجرام، ومن الشعير والأرز والتمر (2) كيلوجرام عن الشخص الواحد. وقد جوز بعضُ أهل العلم إخراجَ القيمةِ في زكاة الفطرِ نقدًا، عندما تكون هناك مصلحةٌ للفقيرِ، وهم مِمّن يُقتدى به مِن أئمّة الهدَى مِن أعلامِ الأمّة، منهم عمرُ بنُ عبد العزيز وأبو حنيفةَ والبخاريّ وابنُ تيمية رحمهم الله جميعًا، وقيمتها نقدًا لهذا العام خمسة دينارات ونصف دينار (5 د.ل و500 درهم)، وأفضل وقتٍ لإخراجِها بعدَ الفجر مِن يومِ العيدِ، وقبلَ صلاةِ العيدِ، ويجوزُ إخراجُها قبلَ العيدِ بيومٍ أو يومينِ، ويجبُ إخراجُها قبلَ صلاةِ العيدِ”.

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