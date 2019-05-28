سيساعدنا بعد موسم سيء.. رسميا – مارسيليا يعين بواش مدربا له

وتحدث فرانك ماكورت مالك النادي قائلا :”نحن سعداء لتعيين مدرب حقق نجاحا ملحوظا على أكبر الأصعدة في أوروبا والعالم، فيلاش بواش لديه فلسفة وطريقة لعب نريدها في مارسيليا، ستساعدنا في مشروعنا بعد موسم سيء”.

واحتل مارسيليا المركز الخامس في جدول الترتيب برصيد 61 نقطة، ليرحل رودي جارسيا عن منصبه بعدما يقرب من 3 أعوام مع النادي الفرنسي.

وواصل “توقعاتنا كبيرة جدا ونقوم بالتغييرات المناسبة لتحقيق أهدافنا”.

بواش كان يتولى الإدارة الفنية لنادي شانغهاي سبايج الصيني خلال موسم 2016-2017، ولم يتول إدارة أي فريق فنيا بعدما قرر المشاركة في رالي داكار 2018 لكنه انسحب بسبب حادثة. وقرر التركيز أكثر على المشاركة في الراليات قبل أن يعود لعالم كرة القدم.

المدرب صاحب الـ41 عاما كان قد قاد بورتو في موسم 2010-2011 وحقق معه لقب الدوري والكأس والسوبر بجانب الدوري الأوروبي. واختير أفضل مدرب في أوروبا في ذلك الموسم.

كما قاد تشيلسي خلال موسم 2011-2012 لكن لم يكتب لتلك التجربة النجاح وأقيل من منصبه في شهر مارس 2012، ثم درب توتنام في الموسم التالي.

وحقق فيلاش بواش مع توتنام أعلى نسبة انتصارات في الدوري لم يحققها أي مدرب قبله في عهد البريميرليج مع السبيرز.

وتولى تدريب زينيت سان بيترسبرج في عام 2014 ولمدة عامين حقق معه لقب الدوري مرة وكذلك كأس روسيا وكأس السوبر المحلية.

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