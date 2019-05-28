من زنقة الريح الى ركبه ونص … بقلم / المنتصر خلاصة

شيئا ما يربط بين الاستاذ علي الكيلاني والاستاذين عبدالرحمن حقيق واسامة رزق ..رأيت ذلك واضحا في العمل الفني ركبة ونص للاستاذ علي وزنقة الريح للاستاذين عبدالرحمن واسامة ..في العمل الاول رأينا خلال العرض المصور المصاحب للاغنية النجع العربي الاصيل ورجالاته يؤدون الصلاة والى هنا الامر طبيعي الا ان وضع المصلين لايديهم على بعضها البعض في وضعية القبض هي الغير طبيعية هذا اذا سلمنا ان النجع المقصود ليبي النشأة والتصميم ..المخالفة التي قد يراها البعض بسيطة ولاتؤثر انما هي في الحقيقة من اهم قواعد الاثبات والبرهان عن الهوية والانتماء ..تكمن في كون الليبيون لايقبضون في الصلاة بل الى فترة الثمانينات لاوجود لقابض في مساجدنا العامرة على طول البلاد وعرضها بأستثناء بعض المشايخ والائمة ممن تأثروا بمذاهب اخرى نتيجة تلقيهم العلم في تلك البلاد كالشيخ محمود صبحي مثلا رحمه الله اما دون ذلك فلا ابي ولا ابو علي الكيلاني كان يقبض في صلاته فلا ادري من هم اولئك الذين جلبهم علي الكيلاني ليمثلوا دور اهلنا دون أي مراعاة لاصول وادب النقل …

التفاصيل الصغيرة هي التي تنبئك عن مآلات الامور وكيف وصلنا الى هذا الحال المزري اليوم ..انها سقطة من علي الكيلاني تجعلني اشك في طريقة تفكيره وسلامة رؤيته .

اما بخصوص الاخوين الاخرين فإنهما وضعانا في زنقة لاطمة بعمل توقعنا ان يكون منصفا لطرابلس واهلها الطيبين المتدينين بالفطرة …لاوجود لامراءة ليبية تتأمر او تهين او تتربص بزوجها خاصة بعد طول عشرة انجبت فيها ولد وبنت هم شباب وعلى وشك الزواج …لاوجود لرجل في طرابلس القديمة مهما كان هذا الانسان تحررا او سلاطة لسان ان يجاهر بالقول لصديقه او جاره ..مبروك مرتك حامل ..هذا تزوير واختلاق شنيع يضرب التدرج الاخلاقي القيمي للمجتمع الليبي عامة والطرابلسي خاصة ..لاوجود في طرابلس القديمة لصباح مشرق دون سماع السعال والبصق (اجلكم الله ) الصادر عن معظم سكانها كون المرض المنتشر في تلك الفترة الزمنية هو السل والتراكوما …

لقد رأينا غسيلا لارضية الحوش الطرابلسي بالصابون في الوقت الذي كان البق والقمل هو الرفيق الدائم للمواطن في ذلك الوقت ..جملة من المتناقضات تجعلني اشك ان الامر مدبر ومقصود وان النوايا تذهب لضرب هويتنا وتوجهنا …يبدو انها المفارقة كنتيجة طبيعية للزنقة ..اما الريح الذي جاء بسبب هذه الزنقة والذي بدوره اطاح بأي قيمة منتظرة من عمل ضخم ورائع تصويرا وادارة ..فكان عبر الاهانة التي وجهت الى المذهب السني الصوفي الذي يدين به الليبيون منذ ان عرفوا الدين الاسلامي واعتنقوه ..

ان محاولة المسلسل الصاق الدروشة التركية بالنيل من الفن والمدح والقصائد ..والغمز من جهة رنة البندير وهز الرؤوس لن تجدي نفعا مع هذا المذهب الاخلاقي الشريف الذي ربى الفضلاء وانجب الكبراء ممن تفخر بهم البلاد من اقصاها الى اقصاها..ماصدر من مغالطات عبر الحوار بين ممثلي المسلسل لعمري هو الخرق الذي اطاح بالمسلسل من وجهة نظري وجعله غير ذي جدوى …ليبيا تاريخا وحضارة هي صنيعة الاسلام الوسطي المتصوف البعيد عن التطرف والارهاب وسفك الدماء وبالتالي محاولة ضرب هذا التاريخ الناصع ومحاولة تشويهه هي محاولة فاشلة ورخيصة وانني ادعو المشرفين على هذا المسلسل بأفساح المجال لي لتصحيح ماحصل عبر مسلسل اكتبه يرفع اللبس ويصلح الخرق خاصة في ظل هذه الامكانيات الهائلة التي رأيناها او على الاقل افساح المجال لوجهة النظر الاخرى المغايرة لما هو معروض ..

وللحديث بقية .

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