هل اقترب رحيله؟ ماركا: ريال مدريد سيعامل راموس مثل رونالدو

يظل مستقبل الإسباني سيرخيو راموس معلقا في ريال مدريد مع إمكانية رحيله إذا جلب عرضا من فريق آخر.

الأمر يتكرر في ريال مدريد للموسم الثاني على التوالي عندما طلب البرتغالي كريستيانو رونالدو الرحيل عقب التتويج بلقب دوري أبطال أوروبا الموسم الماضي.

ورحل البرتغالي لصفوف يوفنتوس الإيطالي لاحقا في الصيف الماضي مقابل 105 مليون يورو بعد 9 مواسم خاضها بقميص الملكي.

وكان راموس قد طلب من رئيس النادي فلورنيتنو بيريز الرحيل بعدما تلقى عرضا من الصين، إلا أن الرئيس رفض رحيل قائد الملكي.

ولم يعرض النادي أي عقد لتجديد تعاقد راموس الذي جدد تعاقده لآخر مرة في 2015 والذي يمتد لصيف 2021.

وخاض راموس 42 مباراة مع ريال مدريد هذا الموسم ونجح في تسجيل 11 هدفا وصنع هدفين.

وانتقل راموس إلى ريال مدريد قادما من إشبيلية منذ صيف 2005 ليكمل 14 موسما مع النادي الملكي، حقق خلالها 20 لقبا.

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