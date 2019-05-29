ضربة للبرازيل قبل كوبا أمريكا.. إصابة نيمار في التدريبات‎

تلقى المنتخب البرازيلي ضربة قبل أسبوعين على بدء بطولة كوبا أمريكا بإصابة المهاجم نيمار أثناء التدريبات.

وتعرض نيمار لإصابة في الركبة أثناء تسديد إحدى الكرات خلال تدريبات السامبا، ليظهر لاعب باريس سان جيرمان غير مرتاح بعدها وهو ما ظهر على وجهه.

وخرج نيمار مع طبيب البرازيل روديجيو لاسمار من أجل تلقى العلاج.

يأتي ذلك في أعقاب سحب شارة القيادة من نيمار وإعلان حصول داني ألفيش عليها في المقابل عقب عودته.

وخاض نيمار الموسم الجاري 28 مباراة بقميص باريس سان جيرمان حقق خلالها لقب الدوري الفرنسي سجل 23 مباراة وصنع 13 لزملائه.

أما على الصعيد الدولي فخاض 96 مباراة بقميص السامبا سجل خلالها 60 هدفا محتلا المركز الثالث في قائمة هدافي البرازيل تاريخيا.

وقد تسنح فرصة اللاعب البالغ 27 عاما لتخطي عقبة رونالدو صاحب الـ 62 هدفا في كوبا أمريكا، ليحجز المقعد الثاني خلف بيليه.

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