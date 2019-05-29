إغلاق محطات توزيع الوقود ببني وليد

إيوان ليبيا – وكالات :

تشهد مدينة بني وليد منذ أسابيع أزمة حادة جراء نقص الوقود، ما اضطر كافة محطات التوزيع إلى إقفال أبوابها أمام المواطنين بسبب تأخر وصول إمدادات الوقود إلى المدينة، الأمر الذي انعكس سلبا على حياة المواطنين.

وقال فتحي جمعة، أحد مواطني المدينة ، إنه كان يقف لساعات طويلة أمام محطات التوزيع في انتظار التزود بالوقود دون جدوى ما اضطره إلى الذهاب لبعض المدن الأخرى مثل زليتن ومصراتة للتزود بالوقود.

وقال مدير إحدى محطات توزيع الوقود في بني وليد إن عدد المحطات التي يأتيها الوقود من مستودع مصراتة النفطي في المدينة «قليلة جدا» لافتا أن استلام شحنات الوقود هو أيضا «غير منتظم مما ترتب عليه ازدحام كبير جدا» أمام المحطات.

ويقول المواطن صالح الفقهي إنه بسبب نقص الوقود في محطات المدينة بات «ضعاف النفوس وتجار الأزمات بالسوق السوداء» يستغلون هذا النقص والازدحام لبيع الوقود بـ3 دينار للتر الواحد.

وينتظر المواطنون أمام المحطات من المساء حتى الصباح على أمل وصول ناقلات الوقود لإمداد محطات التوزيع، حيث يصطفون في طوايبر يتجاوز كل طابور 50 سيارة.

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