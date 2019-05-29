حفتر يستقبل رئيس المخابرات المصرية

إيوان ليبيا – وكالات :

استقبل القائد العام للجيش المشير خليفة حفتر، رئيس جهاز المخابرات المصرية اللواء عباس كامل، في مقر القيادة بالرجمة.

وقال مكتب إعلام القيادة العامة للجيش، في بيان ليل الثلاثاء إن اللقاء يأتي «في إطار عمليات مكافحة الإرهاب في شمال أفريقيا وضمن التعاون المشترك مع جمهورية مصر العربية الشقيقة».

ولفت المكتب الإعلامي إلى أن المشير خليفة حفتر و اللواء عباس كامل «بحثا عمليات مكافحة الإرهاب بالمنطقة، كما تم خلال اللقاء تسليم الإرهابي هشام العشماوي والذي ترأس أحد التنظيمات الإرهابية بمدينة درنة».

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