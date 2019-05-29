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بشار الجعفري: دول تسهل انتقال المقاتلين من سوريا إلى ليبيا

تم النشر منذُ دقيقة واحدة
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مصدر الخبر / ايوان ليبيا
ايوان ليبيا
مصدر الخبر / ايوان ليبيا

إيوان ليبيا – وكالات :

أكد مندوب سوريا الدائم لدى الأمم المتحدة، بشار الجعفري، أن هناك دول تساعد في انتقال المقاتلين من سوريا إلى ليبيا.

وتساءل الجعفري ، خلال كلمته في مجلس الأمن أمس الثلاثاء، “كيف يمكن انتقال المقاتلين من سوريا إلى ليبيا إلا بدعم من حكومات مستفيدة من ذلك؟!”

وأضاف الجعفري ، لقد حذرنا من انتقال المقاتلين إلى الدول المحيطة ، متسائلا هل عجز المجتمع الدولي عن تحديد الدول الداعمة للإرهاب”.

وأكمل الجعفري ، أن “بريطانيا وفرنسا وأمريكا ينتهجون فن خداع الدول وحماية الإرهابيين “.

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ايوان ليبيا

ايوان ليبيا

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