العثور على فيديو يثبت التدخل التركي في معركة طرابلس

إيوان ليبيا – وكالات :

نشرت صفحة القيادة العامة للجيش فيديو عُثر عليه في هاتف أحد المقبوض عليهم من الجماعات الموالية لحكومة الوفاق يفيد بحسب البيان بالتدخل التركي في معركة طرابلس.

وقالت القيادة العامة، إن “إعلان الرئيس التركي لدعم الإخوان المسلمين في ليبيا .. ودعم الحشد المليشياوي المُعلن ، و وصول عدد من ضباط الجيش التركي لتكوين غرف عمليات عسكرية وكذلك لتدريب أفراد الحشد المليشياوي والمجموعات الإرهابية المتحالفة معهم والتي أتت من خارج البلاد عن طريق تركيا”.

وأضافت، أن ” الضباط الأتراك المرتزقة يعملون علي تدريب المليشيات على الأسلحة والمُدرعات التي تم تسليمها لهم من قبل الحكومة التركية .”

وأكملت ، انه ” تم العثور على فيديو يثبت تدخل تركيا في هاتف أحد المقبوض عليهم “.

رابط الفيديو :

#شعبة_الاعلام_الحربي بعد إعلان الرئيس التركي لدعم الإخوان المسلمين في ليبيا .. ودعم الحشد المليشياوي المُعلن ، وصول عدد من ضباط الجيش التركي لتكوين غرف عمليات عسكرية وكذلك لتدريب أفراد الحشد المليشياوي والمجموعات الإرهابية المتحالفة معهم والتي أتت من خارج البلاد عن طريق تركيا أيضاً ؛ يعمل الضباط الأتراك المرتزقة علي تدريب المليشيات على الأسلحة والمُدرعات التي تم تسليمها لهم من قبل الحكومة التركية .وهذا الفيديو تم العثور عليه في هاتف أحد المقبوض عليهم . Posted by ‎غرفة عمليات طرابلس – القيــادة العــامة للقــوات الــمسلحة الليبــية‎ on Tuesday, May 28, 2019

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