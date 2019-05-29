المنصوري يؤكد الخسائر الكبيرة في صفوف الوفاق

إيوان ليبيا – وكالات :

أكد اللواء فوزي المنصوري أن قوات الجيش الوطني كبدت القوات التابعة للوفاق خسائر كبيرة في الأرواح والعتاد في محاور القتال جنوب طرابلس و قال إن هناك انقسامات كبيرة في أوساط الميلشيات واتهامات لبعضهم البعض من استيلاء مجموعات معينة على السلاح والذخائر، مقللاً من أهمية تزويد تركيا لمجموعات الوفاق بالسلاح، لافتاً إلى أنه لن يحدث أي فرق لأن تركيا ليس بإمكانها إعطاء القلوب الصادقة والمحبة للوطن، ولن تستطيع منح هذه المليشيات عزائم الرجال.

وأشار المنصوري إلى أن مقتل بن دردف ليس بالغريب لأن من يقاتلون الجيش هم خليط من التنظيمات الإرهابية التي سبق لها وضع علم القاعدة وداعش في محور السواني ..

وأضاف أن القيادة العامة للجيش وضعت خطة لحماية المدنيين قبل عملية التحرك لتحرير العاصمة.

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