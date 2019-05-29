“طلال العريفي” يرفض تسييّر أعمال السفارة الليبية بالقاهرة في ظل حكومة السراج المرفوضة

القاهرة 29 مايو 2019 (وال)- تتواصل أزمة السفارة الليبية في العاصمة المصرية القاهرة، آخرها تعليق العمل بها من قبل القائم بالأعمال من طرف حكومة الوفاق المرفوضة فوزي تنتوش.

هذا ويتمسك الدبلوماسيين في السفارة بالسفيرة السابقة السيدة حنان زغبية، التي رفضت تنفيذ أوامر حكومة السراج المرفوضة، بإصدار بيان ضد القوات المسلحة العربية الليبية في عملية طوفان الكرامة لتحرير طرابلس من المليشيات الإرهابية والإجرامية.

وقالت مصادر خاصة داخل السفارة الليبية في القاهرة، إن هناك مشاورات حول تكليف أصغر دبلوماسي في السفارة وهو “طلال العريفي”، بعد موافقة الجهات المصرية على ذلك، إلا أن العريفي رفض معللا قائلا “حكومة السراج غير شرعية، وتسعى لعرقلة استقرار الدولة الليبية، إذ تسير هي ومؤيديها في طريق تخريب الدولة وتقسيمها طمعًا في السلطة”. (وال- القاهرة) أ م/ ر ت

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