حركة “صوت مصر” تستنكر تصرفات القائم بأعمال السفارة الليبية في القاهرة ودعمه للإرهاب

القاهرة 29 مايو 2019 (وال)- استنكرت حركة “صوت مصر” في الخارج، تصرفات القائم بأعمال السفارة الليبية في القاهرة فوزي تنتوش، بشأن بإيقاف العمل في السفارة، بسبب رفض الموظفين إصدار بيان يُدين الجيش الوطني الليبي.

وقالت الحركة برئاسة المستشار الإعلامي معتز صلاح الدين – في بيان – إن تنتوش قام منذ أمس الثلاثاء وفقًا لمصادر داخل السفارة، بإيقاف العمل في السفارة الليبية بالقاهرة، بسبب رفض الموظفين والعاملين في السفارة إصدار بيان يُدين الجيش الوطني الليبي.

واستغربت الحركة من تصرف فوزي تنتوش الموالي لحكومة السراج المرفوضة والتي تحميها الميليشيات الإرهابية في طرابلس.

وأضافت الحركة – في بيانها – “لأول مرة في التاريخ، نجد مثل هذه الشخصيات التي تحمل صفة دبلوماسية للأسف، ويُعادي الجيش الوطني لبلاده، الذي يُحاول تطهير ليبيا من الإرهابيين”.

وأكدت الحركة أنها تعتبر القائم بأعمال السفارة الليبية في القاهرة، شخصًا غير مرغوب فيه وداعمًا للإرهاب. (وال- القاهرة) ف ع/ ر ت

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