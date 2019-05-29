غرفة عمليات الكرامة تصدر بيانًا بشأن القصف الجوي على الأحياء السكنية في طرابلس والمناطقِ المحيطة

بنغازي 29 مايو 2019 (وال)- أصدرت غرفة عمليات الكرامة التابعة للقيادة العامة للقوات المسلحة العربية الليبية اليوم الأربعاء، بيانًا بشأن القصف الجوي على الأحياء السكنية الآهلة بالسكان في العاصمةِ طرابلس والمناطقِ المحيطة بها.

هذا ونص البيان :

“في الوقت الذي نترحم فيه على أرواحِ شهدائنا الأبرار الذين قضوا في معارك العزة، وندعو الله أن يمن بالشفاء على جرحانا الأبطال.

“نرصد ما تقوم به العصابات الإجرامية، لتنظيم الإخوان الإرهابي من استهداف للمدنيين الآمنين وأحياءهم، والتي آخرها الثلاثاء الموافق الثامن والعشرون من مايو بضرب منطقة قصر بن غشير حي الملجأ، بعد أن ستهدفت هذه المدينة لأكثر من مرة، كما تم استهداف مدن : ترهونة، غريان، العزيزية، الطويشة، وغيرِها من القرى وأدت إلى وقوع ضحايا من الأطفال والنساء”.

“وفي الوقت الذي تحرص فيه قواتكم المسلحة على استخدام قواتها الضربات الجوية بكل دقة للأهداف العسكرية، حتى لا تقع أي إصابات في صفوف المدنيين، إلا أنه ومنذ انطلاق عملية تحرير العاصمة طرابلس، تقوم هذه المليشيات الإرهابية باستهداف المناطق السكنية، التي احتوت واحتضنت القوات المسلحة، ولأكثر من مرة وبشكل متعمد، وإن هذه الأعمال ترقى إلى جرائم حرب ضد الإنسانية، ولابد من محاسبة المسؤولين عليها”.

“إننا إذ نتطرق إلى ما تقوم به هذه العصابات ومرتزقتها، لتوضيح صورتها الحقيقية، لنضع كل الجهات المحلية والدولية ذات العلاقة، أمام مسؤولياتها الأخلاقية والإنسانية والقانونية، ونُعاهدكم بأن قواتكم المسلحة ماضية في تنفيذ مهامها، للقضاء على هذه المليشيات وداعميها”. (وال- بنغازي) ع ع/ ر ت

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