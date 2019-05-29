ضخ 38.5 مليون دينار سيولة نقدية لمصارف أوباري

إيوان ليبيا – وكالات :

أعلن المصرف المركزي في طرابلس، ضخ سيولة نقدية بـ38.5 مليون دينار إلى أربعة مصارف تجارية في منطقة أوباري بالجنوب الليبي.

وأشار «المركزي» في منشور عبر صفحته الرسمية على «فيسبوك» إلى أن السيولة توزعت بواقع 20.5 مليون دينار لفرع مصرف الجمهورية، و5 ملايين دينار لفرع مصرف الصحارى.

كما تضمن جدول توزيع العملة لفروع مصارف أوباري، 8 ملايين دينار لمصرف شمال أفريقيا، و5 ملايين دينار للمصرف التجاري.

وفي يناير الماضي ضخ المصرف المركزي 54 مليون دينارسيولة نقدية إلى منطقة أوباري بالجنوب الليبي

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