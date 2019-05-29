مُعدل التضخم العام بالربع الأول

إيوان ليبيا – وكالات :

أصدر مصرف ليبيا المركزي النشرة الاقتصادية للربع الأول من العام الجاري وجاء في النشرة أن معدل التضخم العام حتى فبراير الماضي سجل -1.6% بينما بلغت في الربع الأخير من العام الماضي -1.2% بتراجع قدره 0.4%.

وأظهرت النشرة الاقتصادية للمركزي ارتفاع العملة النقدية المتداولة لدى الجمهور في الربع الأول من العام الجاري 35,244 مليار دينار بزيادة تفوق 500 مليون دينار بالمقارنة مع العام الماضي التي بلغت فيه العملة المتداولة خارج القطاع المصرفي 34,732 مليار دينار.

وسجلت الودائع تحت الطلب لدى المصارف التجارية 72,292 مليار دينار بانخفاض قدره أكثر من 1.8 مليار دينار بعدما كانت الودائع تبلغ مع آخر العام الماضي 74.179 مليار دينار.

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