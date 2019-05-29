كشف المتورطين في قصف قصر بن غشير

إيوان ليبيا – وكالات :

أعلن المركز الإعلامي لغرفة عمليات الكرامة أنه يرصدما يقوم به عناصر تابعة لـ”تنظيم الإخوان الإرهابي من استهداف للمدنيين الآمنين وأحياءِهم ، والتي آخرها (أمس) الثلاثاء بضرب حي الملجأ بمنطقة قصر بن غشير، بعد أن اُستهدِفت هذه المدينة لأكثر من مرة”.

وقالت الغرفة في بيان لها أنه جرى أيضا استهداف مدن ترهونة غريان العزيزية الطويشة وغيرِها من القرى ما أدى إلى وقوع ضحايا من الأطفال والنساء.

وأكد البيان حرص القوات المسلحة على استخدام الضربات الجوية بكل دقة للأهداف العسكرية ، حتى لا تقع أي إصابات في صفوف المدنيين إلا أنه ومنذ انطلاق عملية تحرير العاصمة طرابلس، “تقوم هذه المليشيات الإرهابية باستهداف المناطق السكنية، التي احتوت واحتضنت القوات المسلحة، ولأكثر من مرة وبشكل متعمد”.

وأوضح البيان أن هذه الأعمال، ترقى إلى جرائم حرب ضد الإنسانية، ولابد من محاسبة المسؤولين عليها .

وختم البيان بالقول”إننا نتطرق إلى ما تقوم به هذه العصابات ومرتزقتها، لتوضيح صورتها الحقيقية، لنضع كلَّ الجهاتِ المحلية والدولية ذاتِ العَلاقة، أمام مسؤولياتها الأخلاقية والإنسانية والقانونية مضيفا “نعاهدكم بأن قواتكم المسلحة ماضيةٌ في تنفيذ مهامها، للقضاء على هذه المليشيات وداعميها” .

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